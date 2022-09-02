Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, daire müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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