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Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

02.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sanatçı Melek Mosso konser verdi.

Melek Mosso, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar, Mosso'nun şarkılarına eşlik etti.

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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Melek Mosso konser

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