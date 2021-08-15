MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında ve eski eşi kimdir?

Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında ve eski eşi kimdir?

15.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo, Bir Umut Yeter ve Diriliş Ertuğrul gibi farklı dizilerde rol almış olan ve yakın süreçte 'Kanunsuz Topraklar' ismindeki yeni dizide rol alacak olan oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında ve eski eşi kimdir? İşte ayrıntılar...

Esra Bilgiç, 2014 ve 2019 yılları arası 5 sezon yayımlanmış olan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine ilk adımı attı. 28 yaşındaki oyuncu dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle beraber başrolü üstlendi. Peki Esra Bilgiç kimdir, eski eşi kimdir?

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 doğumlu olan ve 28 yaşında olan Esra Bilgiç; Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Türk oyuncu ve manken olarak bilinen Bilgiç, 2014 senesinden beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlenerek dünya evine girmiştir.
17 Haziran 2019 tarihinde ise çift tek celsede boşanmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim gören başarılı oyuncunun bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

ESRA BİLGİÇ ROL ALDIĞI DİZİLER...

ESRA BİLGİÇ ROL ALDIĞI DİZİLER...
2014-2018 Diriliş Ertuğrul - Halime Hatun -TRT 1 2018 Bir Umut Yeter - Derya Akar- Kanal D 2020-2021 Ramo - Sibel Yıldırım - Show TV 2021 Kanunsuz Topraklar - Gülfem - FOX

ROL ALDIĞI FİLMLER...

ROL ALDIĞI FİLMLER...
2020 - Adanış Kutsal Kavga - Cemre Haznedar
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramo dizisi Esra Bilgiç Gökhan Töre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyordu! "Tamamen kurudu"

Çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyordu! "Tamamen kurudu"

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.