Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında ve eski eşi kimdir?

Esra Bilgiç, 2014 ve 2019 yılları arası 5 sezon yayımlanmış olan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine ilk adımı attı. 28 yaşındaki oyuncu dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle beraber başrolü üstlendi. Peki Esra Bilgiç kimdir, eski eşi kimdir?

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 doğumlu olan ve 28 yaşında olan Esra Bilgiç; Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Türk oyuncu ve manken olarak bilinen Bilgiç, 2014 senesinden beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlenerek dünya evine girmiştir.

17 Haziran 2019 tarihinde ise çift tek celsede boşanmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim gören başarılı oyuncunun bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

ESRA BİLGİÇ ROL ALDIĞI DİZİLER... 2014-2018 Diriliş Ertuğrul - Halime Hatun -TRT 1 2018 Bir Umut Yeter - Derya Akar- Kanal D 2020-2021 Ramo - Sibel Yıldırım - Show TV 2021 Kanunsuz Topraklar - Gülfem - FOX