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Esra Ceyhan genç kızını paylaşıp sitem etti! "Ergenlik dönemini yaşayan..."

27.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programla hafızalara kazınan güzel sunucu Esra Ceyhan kızıyla pozunu paylaştı. Esra Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yle pozuna yazdığı sitem dolu mesajla dikkat çekti. Ceyhan açıklamasında "Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar… Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar" diyerek ünlü isimlere göndermede bulundu.

Bir dönem sunduğu programla tanınan sunucu Esra Ceyhan uzun süredir kameralardan ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Esra Ceyhan zaman zaman sosyal medyada 16 yaşındaki kızı Ayşe ile pozlarını paylaşıyor. Ceyhan son olarak yine Ayşe ile pozunu paylaşarak fotoğrafa sitem dolu bir not düştü.

Sunucu Esra Ceyhan paylaşımında "Son yıllarda, özellikle de son zamanlarda henüz ERGENLİK dönemini yaşayan genç kızlar öyle tuhaf görünüyorlar ki, üzülüyorum. Yaş 15-16 ama görüntü 30-35. Neden? Bir daha bu zamanları yaşama şansınız olmayacak ki, neden?" dedi.

"SİZ KIZINISIN ABLASI DEĞİLSİNİZ"

Ceyhan yazısının devamında ise şunları söyledi:

"Saçlar boyalı, röfleli, yüzler aşırı makyajlı, tırnaklar takma… Gerek var mı bu kadar abartmaya, yaşının güzelliğini, tazeliğini taşımak dururken bu acele niye? Bir kız çocuğunun hem ilk rol modeli, hem de öykündüğü ilk kadın olan anneler neredeler, olup biteni fark etmiyorlar mı? Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar… Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar…
Bazı anneler zamana meydan okumak adına estetikten, kozmetikten yaralanıp gençleşmeye çalışırken, çocukları da alabildiğine kadınsı olma yolunda ilerliyorlar. Böylece anne ile kızının yaşı da birbirine yaklaşmış oluyor herhalde… İnsan hayatında evreler vardır. Ergenlik de bunlardan biri, hatta belki de yetişkin olma yolunda ilerlerken en önemlisidir. Evreler atlandığında, olması gerektiği gibi yaşanmadığında gelişme basamağı eksik kalır kanımca. Birini sindirmeden, bir diğerine hızlı bir geçiş yapılmıştır zira…

"ABLA KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ"

"ABLA KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ"
Ve anneler; tanınmış ya da tanınmamış olun, kim olursanız olun, kendinize bakın, sağlıklı kalın, güzel görünün, hakkınız ama tamamen içinize dönük olmasın benliğiniz… Ve ne kadar ince, zarif, güzel olsanız da, bir şeyi asla aklınızdan çıkarmayın. Siz kızınızın ablası falan değilsiniz, annesisiniz.
Abla-kardeş gibi görünüyorsunuz iltifatları hoştur, güzeldir ama kendini bu iltifatlara kaptırıp anne mi, abla mı olduğunu şaşırmak pek de güzel değildir. Anne direksiyon hakimiyetini kaybederse kaza olur, kayıplar yaşanır. Ve anneler davranışlarınızla başka bir konuda daha kızınıza ilham oluyorsunuz. Dikkat edin. İleride onun nasıl bir ANNE olacağı konusunda…
Sadece kadın olarak değil, yarının annesi, eşi olarak da sizi örnek alacak o küçük kız. Çocukların ve ergenlerin ilk ihtiyacı kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan ebeveynlerdir. Yoksa yavrular; duvarlarında kocaman çatlaklar olan küçük dünyalar kurarlar."
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Anahtar Kelimeler:
Esra Ceyhan sosyal medya anne yaşında
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