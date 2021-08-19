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Esra Dermancıoğlu herkesten sır gibi sakladığı eski eşi ve kızıyla paylaştı: Arada bir gel sana makarna yapayım

19.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını çok aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Esra Dermancıoğlu, son paylaşımında kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncunun fotoğrafı on binden fazla beğeni topladı.

Fatmagül’ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından beklenmeyen bir fotoğraf paylaştı.

Çılgın videoları ve fotoğraflarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran 52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

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Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, “Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım” notuyla paylaştı.

ESRA DERMANCIOĞLU: ALDATILDIM

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.

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Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu
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