Esra Dermancıoğlu herkesten sır gibi sakladığı eski eşi ve kızıyla paylaştı: Arada bir gel sana makarna yapayım

Fatmagül’ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından beklenmeyen bir fotoğraf paylaştı.

Çılgın videoları ve fotoğraflarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran 52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, “Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım” notuyla paylaştı.

ESRA DERMANCIOĞLU: ALDATILDIM

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.