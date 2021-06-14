Esra Dermancıoğlu'ndan sabah dansı! Yorum yağdı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes' rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Dermancıoğlu, Burcu Güneş'in 'Son Mektup' adlı şarkısında dans ettiği anları yayınladı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu paylaşımına, "Uyandım" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

Gülben Ergen ise yakın arkadaşına, "Ya ben bir gün böyle uyanamadım hayatta..." yorumunu yaparken, Nilgün Belgün, Songül Öden ve Belçim Erdoğan kapli emoji yolladı.



