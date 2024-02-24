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  4. Esra Dermancıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu... Oyuncu kendine uzaylı diyen Mustafa Topaloğlu'na benzetildi

Esra Dermancıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu... Oyuncu kendine uzaylı diyen Mustafa Topaloğlu'na benzetildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 16:27
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'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki canlandırdığı Mukadder yenge rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun son paylaşımı gündem oldu. Oyuncu paylaşımında Mustafa Topaloğlu'na benzetildi.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimler içerisinde yer alıyor.

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SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Oyuncu kimliğiyle tanınan Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından takipçileriyle etkileşime devam eden ‘Fatma Gülün Suçu Ne’ dizisindeki kötü karakteri Mukaddes’i canlandırmasıyla akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla ise esprilere neden oldu.


Birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu son olarak 687 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozla gündeme geldi.

Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, oyuncunun pozunu kendine uzaylı diyen Mustafa Topaloğlu’na benzetti. 

Oyuncuya "Birader saat kaç", "Mustafa Topaloğlu'na benzemişsiniz", "Mustafa'ya ne kadar benzemiş", "Bıyıklar lens mi?" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu mustafa topaloğlu Oyuncu
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