Esra Ezmeci canlı yayınındaki itiraf herkesi şaşırttı! 'Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı'

Haftaiçi her gün Beyaz Tv'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına bu defa Sedef Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 27 yaşında hosteslik yapan Sedef Hanım itirafıyla ağızları açık bıraktı.





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'Nişanlım ile sorunlarım var' diyen Sedef Hanım, klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'den yardım istedi.

Nişanlısı ile tanışmasını anlatan Sedef Hanım; "Nişanlım Kaan ile arkadaşlarımla gittiğim bir tatilde tanıştık. Çok ortak noktamız vardı ve yakınlaştık. Kısa bir süre sonra nişanlandık. Benim daha önce de ciddi ilişkim oldu. Babam ben bebekken öldüğü için o sevgiyi hiç tatmadım. İlişkilerimde sevgilinin yanı sıra baba figürü de aradığım için hep benden büyük kişilerle birlikte oldum.

Nişanlım benden 2 yaş büyük. Ben hostes olduğum için uçuşlarımın birinde Hikmet diye bir pilotla ilişki yaşadım. Hikmet benden 20 yaş büyüktü. Hikmet beni uçuşlarına aldırdığı için birlikte çok zaman geçirdik.

2 yıl süren bir ilişki yaşadık ve çok güzeldi. Hikmet'le birlikte hem kadınlığımı hem de içimdeki baba özlemini gideriyordum. Hikmet benim ciddi olduğumu anlayınca ayrıldı." dedi.