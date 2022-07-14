Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğluna yorum yağdı! "Kardeşi gibi duruyor"

Fulya ile Umudun Olsun programıyla ünlenen ve ardından programdan ayrılıp sosyal medyada aktif olarak soruları yanıtlayan Esra Ezmeci kısa süre önce ekrana döndü. 'Esra Ezmeci’yle Karşı Karşıya’ ile ekranlara dönen ünlü psikolog özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
Cinsel ilişki sorularına verdiği her yanıt gündeme gelen Esra Ezmeci 14 yaşındaki oğlu Tuğra Dalmaz'la verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler gözlerine inanamadı.
Sosyal medyada gelen mesajları paylaşarak zaman zaman da tavsiyelerde bulunan Esra Ezmeci ve oğluna gelen yorumların bazıları şöyleydi:
- Kendisi güzel oğlu yakışıklı
- Kardeşi gibi duruyor
- Anne oğul değil de abla kardeş gibİ
- Kopyala yapıştır olmuş hocam
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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