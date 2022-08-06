Esra Ezmeci'nin programı hakkında bomba iddia! Maaş detayı olay oldu

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, bu defa programının kurgu olduğu iddiasıyla gündemde.

İddiaya göre Bir cast ajansı sahibi olduğu iddia edilen Fatma İldeniz isimli kişi, program için gelin-damat, kaynana, sevgili ya da nişanlı arayışında olduğuna dair sosyal medyadan bir ilan açtı. İlanın detayları ise görenleri şaşkına çevirdi.

"EKİP KURGU DA YAPABİLİR"

Açılan ilanda, "Herkese merhaba, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına gerçek gelin, damat, kaynana, kız-erkek sevgili ya da nişanlı da olabilir. Aralarında sorun olmasına gerek yok ekip kurgu da yapabilir.

"HAFTALIK 7 BİN TL MAAŞ"

Bütçe yüksek olacak kişi başı haftalık 7 bin TL alacaksınız. Gelin ayrı, damat ayrı ve kayınvalide ayrı 7 bin TL. Detaylar seçim olduktan sonra belli olur. Ortalama saatleri günleri vs. lütfen kesin düşünenler dönüş yapsın. Önce seçimler olur daha sonra yayın tarihi çekim günleri belli olur." ifadeleri yer aldı.

Açılan bu ilan sonrası gözler Esra Ezmeci’ye çevrildi. Ünlü psikoloğun konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.