Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.



Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

"GÜNDE 6 KEZ İLİŞKİYE GİRİYORUM"

Son olarak, "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum. Girdikçe istek çoğalıyor. Ne yapmam lazım?" sorusuna yanıt veren Ezmeci, takipçisine, "Bu fazla bir sayı, bağımlılık süreci olabilir. O yüzden kendinizi bu durumdan mahrum bırakarak, yavaş yavaş isteğinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Ya da uzmandan destek alabilirsiniz." yanıtını verdi.