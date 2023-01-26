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Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti! Kimi cinsel organını boyadı kimi dolaptan düştü...

26.01.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Öztürk'ün işinde gözü olduğu iddiasıyla gündemden olan Esra Ezmeci takipçilerinden gelen soruları paylaşıp yanıt verdi. Esra Ezmeci'ye gelen sorular pes dedirtti! İlişkiler hakkında verdiği taktik ve tavsiyelerle tanınan Esra Ezmeci'ye bir takipçisi eşinin cinsel organını boyadığını söyledi.

Uzman Klinik Psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemiyle popüler olan bir isim.

Fulya Öztürk'ün "Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dediği Esra Ezmeci bu iddialara yanıt vermezken bir yandan takipçilerinin sorularını paylaşarak yorumlarda bulunuyor.

Sık sık televizyon programlarına da çıkan Ezmeci'ye gelen sorular pes dedirtti.

SEKS POZİSYONU SORDU

Esra Ezmeci yine gelen soruları paylaştı ve yanıt verdi. Bir takipçi Ezmeci'ye seks pozisyonu sorusu sordu ve "Cinsellik dışında da konuşun" yanıtını aldı.

Sorular arasından şoke eden biri itiraf da vardı. "Evli kadınla birlikteyim. Kocasıyla beni kuzeni diye tanıştırdı arada gece geliyor" diyen kişiye psikolog "Bu çok ahlak dışı ve tehlikeli bir şey yantını verdi.

Bir başka kişi ise eşinin cinsellikte fantezi yaşamak isteyen eşinin dolaptan düştüğünü itiraf ederek şoke etti.

Başka bir takipçi ise eşinin her cinsellik ilişki öncesi cinsel organını farklı renklere boyadığını söylemesi "Pes" dedirtti.

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Esra Ezmeci Fulya Öztürk ele söyledi

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