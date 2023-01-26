Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti! Kimi cinsel organını boyadı kimi dolaptan düştü...

Uzman Klinik Psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemiyle popüler olan bir isim.
Fulya Öztürk'ün "Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dediği Esra Ezmeci bu iddialara yanıt vermezken bir yandan takipçilerinin sorularını paylaşarak yorumlarda bulunuyor.
Sık sık televizyon programlarına da çıkan Ezmeci'ye gelen sorular pes dedirtti.
Esra Ezmeci yine gelen soruları paylaştı ve yanıt verdi. Bir takipçi Ezmeci'ye seks pozisyonu sorusu sordu ve "Cinsellik dışında da konuşun" yanıtını aldı.
Sorular arasından şoke eden biri itiraf da vardı. "Evli kadınla birlikteyim. Kocasıyla beni kuzeni diye tanıştırdı arada gece geliyor" diyen kişiye psikolog "Bu çok ahlak dışı ve tehlikeli bir şey yantını verdi.
Bir başka kişi ise eşinin cinsellikte fantezi yaşamak isteyen eşinin dolaptan düştüğünü itiraf ederek şoke etti.
Başka bir takipçi ise eşinin her cinsellik ilişki öncesi cinsel organını farklı renklere boyadığını söylemesi "Pes" dedirtti.