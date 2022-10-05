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Esra Ezmeci'ye gelen Viagra itirafı şoke etti! ''Benimle ilişkiye girmiyor ama...''

05.10.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabında sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlıyor. Esra Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen Viagra itirafı, duyanları hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcısı, eşinin arabasında Viagra bulduğunu ancak eşiyle cinsel birliktelik yaşamadığını itiraf etti.

Fulya Öztürk'ün FOX TV'den ayrılması sonrası sunuculuk görevini üstlenen Uzman Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen itiraflarla, gündem olmaya devam ediyor. Esra Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen Viagra itirafı, görenleri şaşkına çevirdi.

''EŞİMİN ARABASINDA VİAGRA BULDUM, SATMAK İÇİNMİŞ''

Esra Ezmeci, sosyal medya kullanıcısının ''Eşimin cebinde ve arabasında Viagra buldum ama eşim benimle ilişkiye girmiyor. Satmak içinmiş'' sözlerine ''Eşiniz ilaç mümessili ya da eczacı değilse, o ilaçları satmıyordur diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şoke etti! ''Eşimin arabasında Viagra buldum ama benimle ilişkiye girmiyor'

''SEVGİLİMİN İKİNCİ KARISI SAYILIRIM''

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Esra Ezmeci'ye sık sık akıllara durgunluk veren itiraflar geliyor. Ezmeci, bir takipçisinin yaptığı ''Beraber olduğum adam evli, ben de ikinci eşi sayılırım, aramız çok iyiydi ama eski sevgilisiyle yazışıyor'' itirafına ''Başkasına sadakatsizlik yapan, bir yer de size de yapacaktır'' sözleriyle cevap verdi.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şoke etti! ''Eşimin arabasında Viagra buldum ama benimle ilişkiye girmiyor'

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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