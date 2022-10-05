Esra Ezmeci'ye gelen Viagra itirafı şoke etti! ''Benimle ilişkiye girmiyor ama...''

Fulya Öztürk'ün FOX TV'den ayrılması sonrası sunuculuk görevini üstlenen Uzman Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen itiraflarla, gündem olmaya devam ediyor. Esra Ezmeci'ye bir takipçisinden gelen Viagra itirafı, görenleri şaşkına çevirdi.

''EŞİMİN ARABASINDA VİAGRA BULDUM, SATMAK İÇİNMİŞ''

Esra Ezmeci, sosyal medya kullanıcısının ''Eşimin cebinde ve arabasında Viagra buldum ama eşim benimle ilişkiye girmiyor. Satmak içinmiş'' sözlerine ''Eşiniz ilaç mümessili ya da eczacı değilse, o ilaçları satmıyordur diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

''SEVGİLİMİN İKİNCİ KARISI SAYILIRIM''

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Esra Ezmeci'ye sık sık akıllara durgunluk veren itiraflar geliyor. Ezmeci, bir takipçisinin yaptığı ''Beraber olduğum adam evli, ben de ikinci eşi sayılırım, aramız çok iyiydi ama eski sevgilisiyle yazışıyor'' itirafına ''Başkasına sadakatsizlik yapan, bir yer de size de yapacaktır'' sözleriyle cevap verdi.