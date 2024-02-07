MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetik operasyonlarıyla bambaşka biri olan türkücü Songül Karlı ev halini paylaştı! Kimse ona benzetemedi

Estetik operasyonlarıyla bambaşka biri olan türkücü Songül Karlı ev halini paylaştı! Kimse ona benzetemedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 18:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren türkücü Songül Karlı son olarak ev halini paylaştı. Karlı'nın gözlük taktığı fotoğrafını yine hiç kimse türkücüye benzetemedi.

Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

EV HALİ GÜNDEM OLDU

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı son dönemde estetik üstüne estetik yaptırdı.

Estetikleriyle gündemden düşmeyen Karlı, son olarak ev halini paylaştı. Karlı'nın fotoğrafını yine hiç kimse Songül Karlı'ya benzetemedi.

Hayranları,  fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı, ancak Karlı'nın taktığı gözlük yine onu bambaşka birine dönüştürdü.

Hayranları, gözlüğün de yakıştığını ancak gözlüksüz halinin daha iyi olduğunu belirtti. Oyuncunun ev hali kısa sürede gündem oldu.

Karlı, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "bol bol okuyalım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Survivor'daki kavga sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Üç isim Dominik'e gitti

Survivor'daki kavga sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Üç isim Dominik'e gitti

'Eline sağlık' paylaşımı yapmıştı! Gazeteci Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

'Eline sağlık' paylaşımı yapmıştı! Gazeteci Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

Özgür Demirtaş'tan 'banknot' çıkışı! "Seçim sonrası zaten..."

Özgür Demirtaş'tan 'banknot' çıkışı! "Seçim sonrası zaten..."

Lütfü Savaş, Gökhan Zan ile Volkan Demirel'i karşı karşıya getirdi!

Lütfü Savaş, Gökhan Zan ile Volkan Demirel'i karşı karşıya getirdi!

Ölmemek için 'Senden hamileyim' demiş! Bursa'daki dehşet evinde kabus dolu günler

Ölmemek için 'Senden hamileyim' demiş! Bursa'daki dehşet evinde kabus dolu günler

Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.