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  4. Estetikleriyle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın filtresiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Estetikleriyle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın filtresiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Songül Karlı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren Karlı, bu defa filtresiz haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin filtresiz halini görenler tanıyamadı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan Songül Karlı sosyal medya üzerindeki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Fit hali ile övgüleri toplayan Karlı bu defa filtresiz haliyle gündem oldu.

Youtube

FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Son olarak bir yarışma programı sunan Songül Karlı'nın bu projesi kısa sürdü ve program apar topar yayından kaldırıldı.
Şimdilerde sahne almaya devam eden Karlı bir konseri için Danimarka'ya gitti. Konserine hazırlık yaparken paylaşımlar yapan ünlü ismin filtresiz halini görenler çok şaşırdı.
Songül Karlı'nın filtresiz halini görenler; 'Ben tanıyamadım', 'Başkası sandım', 'Bu kim?', 'Eski halinden eser yok' gibi yorumlar yaptılar.

'KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ'

'KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ'
Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı sosyal medya
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