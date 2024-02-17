Estetikleriyle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın filtresiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan Songül Karlı sosyal medya üzerindeki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Fit hali ile övgüleri toplayan Karlı bu defa filtresiz haliyle gündem oldu.



FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Son olarak bir yarışma programı sunan Songül Karlı'nın bu projesi kısa sürdü ve program apar topar yayından kaldırıldı.

Şimdilerde sahne almaya devam eden Karlı bir konseri için Danimarka'ya gitti. Konserine hazırlık yaparken paylaşımlar yapan ünlü ismin filtresiz halini görenler çok şaşırdı.

Songül Karlı'nın filtresiz halini görenler; 'Ben tanıyamadım', 'Başkası sandım', 'Bu kim?', 'Eski halinden eser yok' gibi yorumlar yaptılar.

'KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ' Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.