Estetiklerle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın son pozlarına "Ablam abarttın" yorumları geldi

Bir dönem dolandırılmasıyla gündeme gelen Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi şoke ediyor

Bir süre önce oğlu tarafından "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" yorumu alan ve bikinili pozlarını paylaşmaktan vazgeçen Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Songül Karlı gençleşmek için, sarkan yerlerini toparlatma operasyonları geçirdi ve son hallerini de paylaştı.

Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetilen Karlı zaman zaman filtreyi de abarttığı pozlar paylaşıyor.

Türkücünün son pozlarını görenler "Abla abarttın", "Hem filtre hem estetik çok oldu", "Çok yapay görünüm" yorumları aldı.