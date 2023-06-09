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  4. Estetiklerle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın son pozlarına "Ablam abarttın" yorumları geldi

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Songül Karlı'nın son pozlarına "Ablam abarttın" yorumları geldi

09.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı son dönemde yeni operasyonlar geçirdi ve son pozlarıyla da Hadise'ye benzetildi. Songül Karlı yine son pozlarıyla da gündem oldu ve hayranlarından "Ablam abarttın", "Filtre estetik fazla olmuş" yorumları aldı.

Bir dönem dolandırılmasıyla gündeme gelen Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi şoke ediyor

Bir süre önce oğlu tarafından "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" yorumu alan ve bikinili pozlarını paylaşmaktan vazgeçen Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

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Songül Karlı gençleşmek için, sarkan yerlerini toparlatma operasyonları geçirdi ve son hallerini de paylaştı.

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Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetilen Karlı zaman zaman filtreyi de abarttığı pozlar paylaşıyor.

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Türkücünün son pozlarını görenler "Abla abarttın", "Hem filtre hem estetik çok oldu", "Çok yapay görünüm" yorumları aldı.

Beyaz gömlek seçimi! İçine iç çamaşırı giymeden poz verdi Beyaz gömlek seçimi! İçine iç çamaşırı giymeden poz verdi

Ekran Alıntısı

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Seda Sayan ele aktan

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