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Türk sevgilisinden ayrılmıştı! Halsey beyazlar içinde! Sütyensiz tarzı dikkat çekti

09.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı Halsey son dönemde Türk senarist Alev Aydın ile ayrılmasıyla gündemdeydi. İki yaşında Ender adında oğlu olan Halsey son olarak beyaz gömleğiyle verdiği sütyensiz pozlarla dikkat çekti.

Türk sevgilisinden ayrılmıştı! Halsey beyazlar içinde! Sütyensiz tarzı dikkat çekti

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey uzun süre birlikte olduğu Türk senarist sevgilisi Alev Aydın'dan geçtiğimiz ay ayrıldı. 28 yaşındaki şarkıcı ayrıca oğulları Ender'in fiziki olarak velayetini isterken, Alev Aydın'a da görüşme izni verilmesini talep ederek dikkat çekmişti.

Özel hayatında karmaşa yaşayan Halsey sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Beyaz gömleğiyle sere serpe oturduğu parkta pozlar veren Halsey yine hayranlarının beğenisini aldı.

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Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Halsey'i görenler "Hep çok havalısın", "Seksi ve güzelsin", "Ayrılık iyi gelmedi sana", "Çok havalısın" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..." Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..."

Halsey sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde Türkçe öğrenmeye çalışıyor ve zaman zaman yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkat çekiyordu.


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