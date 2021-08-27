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Et mantolama nedir? Et mantolama nasıl yapılır?

27.08.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et mantolama genellikle şeflerin kullandığı terim olup günlük hayatta pek bilinmez. Mantolama; tavada pişirilen, tavuk, et, deniz ürünü gibi birçok ürüne uygulanabilen bir pişirme işlemine verilen addır. Mantolama tekniği, tavada pişen etler için denenebilir. İşte merak edilenler...

Tavada pişirilen deniz ürünü, tavuk, et gibi ürünlere uygulanabilen mantolama, bir pişirme işlemidir. Genellikle şeflerin kullandığı bu teknik, kızgın tavada mühürlenen malzemenin tereyağıyla yağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu teknik ile ürününüzü daha profesyonel pişirebilirsiniz. İşte merak edilenler...

ET MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

Yemek yaparken daha profesyonel bir teknik denemek isterseniz eti mühürlediğiniz tavanın bir köşesine birkaç yemek kaşığı tereyağını eritin ve sonrasında tavadaki bu yağı bir kaşık ile ürünün üzerine dökün.
Bu işleme mantolama adı veriliyor. Tereyağı tadı tavadaki ürüne karışıyor ve lezzet artırılıyor. Aynı zamanda bu teknik etin dış yüzeyinin kurumasını önlüyor.
Mantolama tekniği tavada pişen etler için kullanılabilir. Öte yandan sebzeler sotelenmesinin ardından bir kaşık eriyen tereyağı ile mantolanabilir.
Eğer beyaz et hazırlıyorsanız tavuğu piştikten sonra tereyağını akıtabilirsiniz.
Tavada balık yapıyorsanız da mantolama tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için; balık piştikten sonra balığın dört köşesinden ufak bir parça tereyağı eritip kaşıkla üzerine dökmeniz yeterlidir.
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Masterchef et pişirme yöntemleri
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