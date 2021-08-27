Et mantolama nedir? Et mantolama nasıl yapılır?

Tavada pişirilen deniz ürünü, tavuk, et gibi ürünlere uygulanabilen mantolama, bir pişirme işlemidir. Genellikle şeflerin kullandığı bu teknik, kızgın tavada mühürlenen malzemenin tereyağıyla yağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu teknik ile ürününüzü daha profesyonel pişirebilirsiniz. İşte merak edilenler...

ET MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

Yemek yaparken daha profesyonel bir teknik denemek isterseniz eti mühürlediğiniz tavanın bir köşesine birkaç yemek kaşığı tereyağını eritin ve sonrasında tavadaki bu yağı bir kaşık ile ürünün üzerine dökün.

Bu işleme mantolama adı veriliyor. Tereyağı tadı tavadaki ürüne karışıyor ve lezzet artırılıyor. Aynı zamanda bu teknik etin dış yüzeyinin kurumasını önlüyor.

Mantolama tekniği tavada pişen etler için kullanılabilir. Öte yandan sebzeler sotelenmesinin ardından bir kaşık eriyen tereyağı ile mantolanabilir.

Eğer beyaz et hazırlıyorsanız tavuğu piştikten sonra tereyağını akıtabilirsiniz.