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Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

03.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı.

Kentin tarihi Hızırbey Camisi'nde düzenlenen yarışmaya Yalova, Edirne, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Bursa, Kütahya ve Kırklareli'nden cami imam hatip ve müezzin kayyımları katıldı.

Yarışmacılar, isteklerine göre hutbe sunumu yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Bursa'dan katılan Mesut Öztürk birinci, Kocaeli'den Furkan Demirci ikinci, Sakarya'dan Ahmet Furkan Polat üçüncü oldu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Eviş, yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yarışmada dereceye girenler Türkiye finaline katılacak.

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması Kırklareli'nde yapıldı

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