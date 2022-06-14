YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

14.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, E-90 Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yağmur sularının taşıdığı çamur ve taşlar, Karandere Mahallesi yakınında Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunu ulaşıma kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Karayolları Şefliği ekipleri, iş makinalarıyla yoldaki çamuru ve taşları temizledi.

Trafiğin bir süre aksadığı yolda ulaşım yeniden sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar sorumlusu Mustafa Koçak, AA muhabirine, "Ekiplerimizle saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadıklı, Aliuşağı, Karandere ve Çalören mahalleleri de selden etkilendi. 4 kepçe, 2 ekskavatör, 2 paletli araç ve 50 personelimizle buralarda çalışma yapıyoruz." dedi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik de "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak ekiplerimizi 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlendirdik. Yağışların ardından ciddi olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde araç ve personelimizle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin başta can güvenliği olmak üzere olumsuz durumlara karşı gece gündüz çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel

Ankara Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.