MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney meşhur jakuzi sahnesinin "İğrenç" perde arkasını anlattı: "Şimdiye kadar yaşadığım..."

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney meşhur jakuzi sahnesinin "İğrenç" perde arkasını anlattı: "Şimdiye kadar yaşadığım..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria isimli dizide Cassie karakterine hayat veren Sydney Sweeney dizideki sevişme sahneleri uzun süre gündemde kaldı ve adından söz ettirdi. Sweeney, katıldığı programda ekranlara gelmesinden yaklaşık iki yıl sonra, canlandırdığı Cassie karakterinin ikinci sezondaki meşhur kusma sahnesinin "iğrenç" perde arkasını anlattı.

Tatil pozları, oyunculuğu çok konuşulan Euphoria isimli dizideki Cassie rolüyle hafızalara kazınan Sydney Sweeney paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

'İĞRENÇ' SAHNEYİ ANLATTI

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney sosyal medyada büyük popülerliği olan bir isim. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay oluyor.

Dizide 'Cassie' karakterini canlandıran Sweeney, YouTube'da yayınlanan 'Hot Ones' programına katıldı. Programda anlattıklarıyla çok konuşuldu.

Oyuncu Sydney Sweeney, son olarak HBO'nun gençlik draması 'Euphoria' dizisindeki kusma sahnesini anlattı.

Sahnenin yaratılış sürecinden bahseden 26 yaşındaki oyuncu, sette kullanılan 'kusmuğun' süt ve suyla karıştırılan malzemeler ile elde edildiğini söyledi.

Sweeney, "Sam, her yerde kusmuk olmasını istiyordu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney Oyuncu ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor?

Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor?

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.