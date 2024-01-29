Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney meşhur jakuzi sahnesinin "İğrenç" perde arkasını anlattı: "Şimdiye kadar yaşadığım..."

Tatil pozları, oyunculuğu çok konuşulan Euphoria isimli dizideki Cassie rolüyle hafızalara kazınan Sydney Sweeney paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney sosyal medyada büyük popülerliği olan bir isim. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay oluyor.
Dizide 'Cassie' karakterini canlandıran Sweeney, YouTube'da yayınlanan 'Hot Ones' programına katıldı. Programda anlattıklarıyla çok konuşuldu.
Oyuncu Sydney Sweeney, son olarak HBO'nun gençlik draması 'Euphoria' dizisindeki kusma sahnesini anlattı.
Sahnenin yaratılış sürecinden bahseden 26 yaşındaki oyuncu, sette kullanılan 'kusmuğun' süt ve suyla karıştırılan malzemeler ile elde edildiğini söyledi.
Sweeney, "Sam, her yerde kusmuk olmasını istiyordu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: