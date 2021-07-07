EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 finalistleri kimler, ikinci finalist kim oldu?

Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri sebebiyle ertelenen ve bu sene düzenlenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ve İspanya maçı sonrası ilk finalist belli oldu. 51 maçla 24 milli takımın yaptığı karşılaşma sonrası İtalya, EURO 2020'de finale kalmayı başaran ilk takım oldu. Peki EURO 2020 final maçı ne zaman ve ikinci finalist kim?

EURO 2020 final maçı ne zaman?

Futbolseverler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 finali için geri sayım başladı.

Kovid-19 salgını sebebiyle bir sene ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 için final zamanı yaklaştı.

İlk finalist İtalya! 2021 yılında düzenlenen ve ilk defa ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk finalist, İspanya'yı mağlup eden İtalya oldu.

İkinci finalist hangi takım? EURO 2020 için ikinci finalist İngiltere ile Danimarka maçı sonrasında belli olacak. İngiltere ve Danimarka maçının galibi ikinci finalist olmaya hak kazanacak.