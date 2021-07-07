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EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 finalistleri kimler, ikinci finalist kim oldu?

07.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolsever "EURO 2020 final maçı tarihi ne zaman?" sorusunu merak ediyor. Bu sene düzenlenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ve İspanya maçı sonrası ilk finalist belli olmuştu. İtalya İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 geçmiş ve ilk finalist olmaya hak kazanmıştı. Peki EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020 ikinci finalist kim oldu? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri sebebiyle ertelenen ve bu sene düzenlenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ve İspanya maçı sonrası ilk finalist belli oldu. 51 maçla 24 milli takımın yaptığı karşılaşma sonrası İtalya, EURO 2020'de finale kalmayı başaran ilk takım oldu. Peki EURO 2020 final maçı ne zaman ve ikinci finalist kim?

EURO 2020 final maçı ne zaman?

Futbolseverler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 finali için geri sayım başladı.
Kovid-19 salgını sebebiyle bir sene ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 için final zamanı yaklaştı.

İlk finalist İtalya!

İlk finalist İtalya!
2021 yılında düzenlenen ve ilk defa ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk finalist, İspanya'yı mağlup eden İtalya oldu.

İkinci finalist hangi takım?

İkinci finalist hangi takım?
EURO 2020 için ikinci finalist İngiltere ile Danimarka maçı sonrasında belli olacak. İngiltere ve Danimarka maçının galibi ikinci finalist olmaya hak kazanacak.

EURO 2020 final maçı hangi tarihte?

EURO 2020 final maçı hangi tarihte?
EURO 2020'nin finali ise 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Danimarka
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