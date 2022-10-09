EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada tüm detaylar belli oldu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUBU BELLİ OLDU

-Hırvatistan

-Galler

-Ermenistan

-Türkiye

-Letonya

"GRUBUMUZDAN MEMNUNUZ"

Stefan Kuntz: "6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var. İstikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Son maçlardan derslerimizi çıkardık. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer grupların zorluğuna baktığımız zaman biz grubumuzdan memnunuz. İyi çalışarak bu gruptan çıkmak ve turnuvaya gitmek istiyoruz."

"TÜRK MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hedef burada 24 takımın içerisinde olmak. Bunu da başarabilecek gücümüz var. Türk Milli Takımımıza güveniyorum. Geçmişte bu başarıları gösterdik, yine bu başarıları göstereceğimizi düşünüyorum. Avrupa'daki en genç milli takımlardan birine sahibiz. Avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum."

GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAY-OFF

A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.