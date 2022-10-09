SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

09.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi ile turnuvadaki rakipleri belli oldu. Toplam 6 torbanın olduğu kura çekilişinde 4'üncü torbadan katılan Türkiye'nin kesin rakipleri belli oldu. 53 ülkenin katıldığı elemelerde, 10 grup yer alıyor. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunuyor. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada tüm detaylar belli oldu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUBU BELLİ OLDU

1b222e2835a04c8fb7b5b853dd14d8ff

-Hırvatistan
-Galler
-Ermenistan

-Türkiye

-Letonya

"GRUBUMUZDAN MEMNUNUZ"

Fen4rDVXkAAUiEs

Stefan Kuntz: "6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var. İstikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Son maçlardan derslerimizi çıkardık. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer grupların zorluğuna baktığımız zaman biz grubumuzdan memnunuz. İyi çalışarak bu gruptan çıkmak ve turnuvaya gitmek istiyoruz."

"TÜRK MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

IMG20220710111054

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hedef burada 24 takımın içerisinde olmak. Bunu da başarabilecek gücümüz var. Türk Milli Takımımıza güveniyorum. Geçmişte bu başarıları gösterdik, yine bu başarıları göstereceğimizi düşünüyorum. Avrupa'daki en genç milli takımlardan birine sahibiz. Avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum."

GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAY-OFF

632461e9ae298b39cc76b1c5

A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İŞTE TÜM GRUPLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı euro 2024 a milli futbol takımı a milli takım grup kura çekimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.