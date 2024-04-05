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Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı! 101 puanla ipi göğüsleyecek...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 15:52
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken ligi şampiyon bitirecek takımı yeniden tahmin etti. Küme düşecek takımları da söyleyen Euro Club Index, şampiyon olan takımın 101 puan alacağını ifade etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girilirken Euro Club Index verilerine göre ligin şampiyonu ve küme düşen takımlar belli oldu.

Canlı Skor

DÜŞECEK İLK TAKIM... 

DÜŞECEK İLK TAKIM... 

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.

38 PUANLA TAMAMLAYACAK

38 PUANLA TAMAMLAYACAK

VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

PENDİKSPOR KÜMEYE

PENDİKSPOR KÜMEYE

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.

SON TAKIM AVERAJLA... 

SON TAKIM AVERAJLA... 

Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ 

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ 

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:

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