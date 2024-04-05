Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı! 101 puanla ipi göğüsleyecek...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girilirken Euro Club Index verilerine göre ligin şampiyonu ve küme düşen takımlar belli oldu.
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.
Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle: