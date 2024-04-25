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Euro Club Index'ten Süper Lig'in bitimine son 4 hafta kala olay yaratacak şampiyonluk tahmini! 102 puanla ipi göğüsleyecek...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 12:47
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken ligi şampiyon bitirecek takımı yeniden tahmin etti. Küme düşecek takımları da söyleyen Euro Club Index, şampiyon olan takımın 102 puan alacağını ifade etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 4 haftasına girilirken Euro Club Index verilerine göre ligin şampiyonu ve küme düşen takımlar belli oldu.


Canlı Skor

36 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

36 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

36 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

36 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

KÜME DÜŞECEK 3. TAKIM 

KÜME DÜŞECEK 3. TAKIM 

Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

KÜME DÜŞECEK 4. TAKIM

KÜME DÜŞECEK 4. TAKIM

Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:

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