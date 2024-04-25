Euro Club Index'ten Süper Lig'in bitimine son 4 hafta kala olay yaratacak şampiyonluk tahmini! 102 puanla ipi göğüsleyecek...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 4 haftasına girilirken Euro Club Index verilerine göre ligin şampiyonu ve küme düşen takımlar belli oldu.
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.
Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.
Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle: