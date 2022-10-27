"Evde kararları karın mı alıyor?" dedi toplantı karıştı! Vitor Pereira deliye döndü

Türkiye 2015 ve 2021 yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan son Türkiye serüveninin ardından Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Şubat ayında Brezilya ekibi Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, 56 maçta 1.64 başarı puanına sahip. Şu an ligde 54 puanla 5. sırada yer alan Corinthians ile Brezilya finali çıktı ancak Flamengo karşısında normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında 6-5 kaybederek kupada 2. oldu.

AYRILIK İDDİALARI... Brezilya basınında Pereira'nın takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler yer alırken, Pereira'nın "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var."

"Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" ifadelerini kullanması takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirmişti.



ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU! Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, iç sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan skandal soruya çok sinirlendi.

Marco Bello isimli gazeteci, söz konusu basın toplantısında Portekizli teknik adamın takımdaki geleceğine ilişkin sorduğu soruda haddini aştı. Pereira ise verdiği cevapla ülke gündemine oturdu.