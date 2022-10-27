SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. "Evde kararları karın mı alıyor?" dedi toplantı karıştı! Vitor Pereira deliye döndü

"Evde kararları karın mı alıyor?" dedi toplantı karıştı! Vitor Pereira deliye döndü

27.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yi de 2 dönem çalıştıran ve Fenerbahçe'nin ardından Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, Fluminense mağlubiyetinin ardından basın toplantısında sorulan skandal sorunun ardından adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Türkiye 2015 ve 2021 yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan son Türkiye serüveninin ardından Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

Şubat ayında Brezilya ekibi Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, 56 maçta 1.64 başarı puanına sahip. Şu an ligde 54 puanla 5. sırada yer alan Corinthians ile Brezilya finali çıktı ancak Flamengo karşısında normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında 6-5 kaybederek kupada 2. oldu.

AYRILIK İDDİALARI...

AYRILIK İDDİALARI...
Brezilya basınında Pereira'nın takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler yer alırken, Pereira'nın "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var."
"Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" ifadelerini kullanması takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirmişti.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU!

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU!
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, iç sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan skandal soruya çok sinirlendi.
Marco Bello isimli gazeteci, söz konusu basın toplantısında Portekizli teknik adamın takımdaki geleceğine ilişkin sorduğu soruda haddini aştı. Pereira ise verdiği cevapla ülke gündemine oturdu.

"KARARLARI KARIN MI ALIYOR?"

"KARARLARI KARIN MI ALIYOR?"
Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları karın mı alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vitor Pereira son dakika fenerbahçe ın portekizli iyet ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş ile birlikte o da geri dönüyor!

Şenol Güneş ile birlikte o da geri dönüyor!

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

'Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi Cengiz Ünder!'

'Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi Cengiz Ünder!'

İngiltere'de gündem o! ''Aptalca bir karar!''

İngiltere'de gündem o! ''Aptalca bir karar!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.