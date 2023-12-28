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  4. "Evimin değeri 10 milyon dolar eder" demişti! İşte Mehmet Ali Erbil'in lüks evi

"Evimin değeri 10 milyon dolar eder" demişti! İşte Mehmet Ali Erbil'in lüks evi

28.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil Acun Ilıcalı'nın servetine dair konuşurken kendisinin de servetinin çocuklarına ve torunlarına yeteceğini söyledi. Erbil "Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder" deyince evi merak edildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in lüks evinden görüntüler...

MYNET- Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten kanal sahibi olmaya nasıl bu kadar hızlı geldiğini sorguladığı açıklamalarıyla adından söz ettirirken servetine dair de ilginç ifadeler kullandı.


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SADECE SALONU BİLE KOCAMAN

"Acun bana iş vermeye mecbur değil. Ben başarılarımı ispatlamış biriyim. Haftanın beş günü Çarkıfelek birinci oluyordu. Benim korkacak bir şeyim yok, 50 yıldır devlete vergisini veren insanım. Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuşluğum var" diyen Mehmet Ali Erbil "Kazandığım her şey ortada" dedi.

Ayrıca servetine dair de ifadeler kullanan komedyen şu sözleriyle dikkat çekti:

"Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."

Erbil'in açıklaması sonrası lüks evi merak edildi. Mynet geçmişe gitti ve Sezin Erbil'in babasının evini paylaştığı kareleri buldu.

Mehmet Ali Erbil'in evinin salonu bile devasa ve dudak uçuklatan cinsten. Erbil babasının salonunu anlatırken "Salon 4 ayrı bölümden oluşuyor. Babamın salonunda iki ayrı oturma bölümü bulunuyor, bir tanesi şöminenin önünde, diğeri de daha çok kişinin oturabilmesi için dizayn edilmiş. Üçüncü bölüm yemek bölümü; bu bölümde, diğer yerlerden ayna kaplı bir duvar ile ayrılmış. Son bölüm ise kütüphane ve çalışma masasından oluşuyor. Diğer iki oturma bölümü ise birbirlerinden camdan oluşan bir bar ile ayrılmış" dedi.

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Mehmet Ali Erbil söyledi ali erbil
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