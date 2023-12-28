"Evimin değeri 10 milyon dolar eder" demişti! İşte Mehmet Ali Erbil'in lüks evi

Mehmet Ali Erbil'in evinin salonu bile devasa ve dudak uçuklatan cinsten. Erbil babasının salonunu anlatırken "Salon 4 ayrı bölümden oluşuyor. Babamın salonunda iki ayrı oturma bölümü bulunuyor, bir tanesi şöminenin önünde, diğeri de daha çok kişinin oturabilmesi için dizayn edilmiş. Üçüncü bölüm yemek bölümü; bu bölümde, diğer yerlerden ayna kaplı bir duvar ile ayrılmış. Son bölüm ise kütüphane ve çalışma masasından oluşuyor. Diğer iki oturma bölümü ise birbirlerinden camdan oluşan bir bar ile ayrılmış" dedi.