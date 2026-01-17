Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Yapımını TMC Film’in üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisinde şaşırtan bir değişiklik yapıldı.

Final çanlarının çaldığı fenomen diziye ikinci bir şans verilerek gün değişikliğine gidildi. “Rüya Gibi”, 25 Ocak’tan itibaren pazar günleri izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Aydan, Emir’in hayatı için endişe ederken, düşmanı Bora ile işbirliği yapması dikkat çekiyor.

Fiko ve Çiğdem bu iş birliğini onaylamazken Komiser Efe ve Çiğdem’in romantik yakınlaşması dikkatleri çekiyor. Yayınlanan tanıtıma Emir’in gizli sığınağı olan perili köşke Komiser Efe’nin yaptığı büyük operasyon damga vuruyor.