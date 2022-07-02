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Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

02.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızına kavuşan anne Sevgil Akdemir: - "Rabb'im bugünü tüm annelere yaşatsın. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Devletime teşekkür ediyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşan iki aile, sevincini HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1034. gününde sürüyor.

Gerçekleştirilen buluşma ile evlat hasreti son bulan anne Sevgil ve baba İhsan Akdemir ile anne Fahime Tutmuş, HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Akdemir çifti ve Tutmuş, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Sevgil Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır hasret kaldığı kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evladına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Akdemir, "Rabb'im bugünü tüm annelere yaşatsın. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Devletime teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

İhsan Akdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Akdemir, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Buradaki tüm annelere de evlatlarına kavuşmayı Allah nasip etsin." dedi.

Yedi yıldır evladından ayrı kaldığını dile getiren anne Fahime Tutmuş ise Kürtçe yaptığı konuşmada, "Allah devletimizden razı olsun, devletimiz çok büyüktür. Bize sahip çıktı, Allah eksikliğini vermesin. Buradaki tüm annelerin akıbetleri de aynı olsun." ifadesini kullandı.

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

- Kızına kavuşan anne Sevgil Akdemir: - "Rabb'im bugünü tüm annelere yaşatsın. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Devletime teşekkür ediyorum"

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

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