Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni sezon hazırlıkları kapsamında dostluk maçları oynayan ligin iki güçlü ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe rakibini İrfan Can Kahveci'nin 60. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederken, Galatasaray tam 4 golün atıldığı karşılaşmada rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Torreira'dan geldi.

Mücadelenin ardından iki ezeli rakibin aynı takım karşısında verdiği mücadelenin detayları da ortaya çıktı.

BERABERALİĞE RAĞMEN GALATASARAY ÜSTÜN OYNADI

Buna göre Lazio karşısında Fenerbahçe %54'lük topa sahip olma üstünlüğü ile maçı tamamlarken Galatasaray %63'lük bir topa sahip olma üstünlüğü ile oynadı.

RAKİBİNİ 3'E KATLADI

Fenerbahçe, İtalyan ekibinin kalesine 7 şut çekerken Galatasaray rakip kaleye tam 21 şut çekti.

FENERBAHÇE DAHA İYİ SAVUNDU

Galatasaray hücum aksiyonlarında Fenerbahçe'ye karşı daha üstün olsa da Sarı-Lacivertliler'in rakibine daha az fırsat verdiği ve savunma anlamında üstünlüğü ile öne çıktı.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN KARŞILAŞTIRMALI LAZIO İSTATİSTİKLERİ