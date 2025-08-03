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Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren takımlardan Fenerbahçe son maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan 4 gün sonra Galatasaray da aynı rakiple karşılaşırken iki ekip kendisini kıyaslama fırsatı bulmuş oldu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lazio maçı performansı karşılaştırması.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı
Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni sezon hazırlıkları kapsamında dostluk maçları oynayan ligin iki güçlü ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe rakibini İrfan Can Kahveci'nin 60. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederken, Galatasaray tam 4 golün atıldığı karşılaşmada rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Torreira'dan geldi.

Mücadelenin ardından iki ezeli rakibin aynı takım karşısında verdiği mücadelenin detayları da ortaya çıktı.

BERABERALİĞE RAĞMEN GALATASARAY ÜSTÜN OYNADI

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe yi 3 e katladı 1

Buna göre Lazio karşısında Fenerbahçe %54'lük topa sahip olma üstünlüğü ile maçı tamamlarken Galatasaray %63'lük bir topa sahip olma üstünlüğü ile oynadı.

RAKİBİNİ 3'E KATLADI

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe yi 3 e katladı 2

Fenerbahçe, İtalyan ekibinin kalesine 7 şut çekerken Galatasaray rakip kaleye tam 21 şut çekti.

FENERBAHÇE DAHA İYİ SAVUNDU

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe yi 3 e katladı 3

Galatasaray hücum aksiyonlarında Fenerbahçe'ye karşı daha üstün olsa da Sarı-Lacivertliler'in rakibine daha az fırsat verdiği ve savunma anlamında üstünlüğü ile öne çıktı.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN KARŞILAŞTIRMALI LAZIO İSTATİSTİKLERİ
Canlı Skor

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı G1
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı G2
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı G3
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı G4
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Lazio karşısına çıktı! Ortaya çıkan istatistik herkesi şaşırttı... Galatasaray o alanda Fenerbahçe'yi 3'e katladı G5
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