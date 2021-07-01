Fahriye Evcen 'Alp Arslan' dizisinde mi rol alacak? İşte Barış Arduç'a partner olacak sürpriz isim!

TRT1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi isim değişikliği ile yoluna devam edecek. Yüksek reyting oranları alan dizinin yeni adının 'Alp Arslan' olması planlanıyor. Kadronun baştan aşağı yenileceği dizide Barış Arduç da başrolde yer alacak. Arduç'un ardından Alp Arslan dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu. Fahriye Evcen'in Barış Arduç ile birlikte partner olacağı iddia ediliyordu. Peki Fahriye Evcen 'Alp Arslan' dizisinde mi rol alacak? Kadroda yer alıyor mu? İşte ayrıntılar...

Fahriye Evcen 'Alp Arslan' dizisinde mi rol alacak?

2017 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile birleştiren 35 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde çocuğu ve eşi ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

Fahriye Evcen'in şu sıralar setlere geri döneceği konuşulmaya başlamıştı. Evcen'den yeni bir yapım anlaşması haberi geldi.

Sevilen dizide isim değişikliği! TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmuş olan ve yüksek reyting oranlarına sahip ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ikinci sezonu itibariyle isim değişikliğine gitmesi ve ''Alp Arslan'' adıyla devam etmesi bekleniyor.

Barış Arduç başrolde yer alıyor Barış Arduç’un başrolünde bulunacağı dizinin ikinci sezonunda, Uyanış Büyük Selçuklu macerasından kalan isim yalnızca Mehmet Özgür olacak.