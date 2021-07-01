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Farah Zeynep Abdullah'tan sitem dolu sözler: 'Gerçekten siz mutlu musunuz?'

01.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat vererek adından söz ettiren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından kendisini gelen 'memnun değilsen, geldiğin ülkeye dön' yanıtlarına isyan etti. Ünlü oyuncu kendisine yorum yapan kişileri hedef alarak 'Gerçekten siz mutlu musunuz?' ifadelerini kullandı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Bir Küçük Eylül Meselesi ve Unutursam Fısılda gibi başarılı projelerde rol alarak oyunculuk başarısını gözler önüne seren Farah Zeynep Abdullah, o sözlere sitem etti. Sık sık Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu bu kez haksızlıkları savunduğu için aldığı 'beğenmiyorsan gidebilirsin' yanıtlarını hedef alarak göz dağı verdi...

Farah Zeynep Abdullah o yanıta isyan etti!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son zamanlarda ülkede yaşanan haksızlıklara karşı isyan ettiği için 'beğenmiyorsan geldiğin yere gidebilirsin' yorumları almaya başladı.
31 yaşındaki ünlü oyuncu kendisine yapılan çeşitli yorumlara sessiz kalamayarak, "Bana memnun değilsen git diyenler oluyor diyerek seni geldin memlekete alalım falan yazanlar, siz memnun musunuz? Memnun olan sapıktır katildir dolandırıcıdır hak yiyendir adalete karşı olandır. Düşünmek için beyninizi kullanın klavyeyi elinizle tuşlayın artık yeter trollspor" ifadelerini kullandı.
Kendisine yapılan yorumları hedef alan oyuncu memnun olmadığını savunarak , "12'den sonra müzik yasağı getirilmiş ülkede sıfır adaletle her gün başka bir rezalete uyanmaktan kimse kusura bakmasın çok rahatsız oluyorum" sözlerini dile getirdi.
Bir dönem İngiltere'de yaşayan oyuncu yapılan yorumlara karşılık, ülkenin düzelmesini ve gerçekten bunlardan memnun olan varsa asıl sorunlu onlardır şeklinde konuştu.
Öte yandan kendisine geçtiğimiz günlerde rol gereği boyattığı saçları hakkında çıkan haberi tii'ye alarak isyan etti.
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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Masumlar Apartmanı dizisi Recep Tayyip Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
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