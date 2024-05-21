Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. İlk bağlamda buna izin verilmese de ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönüp derbi zaferini kutladı.
Devamında Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve iki taraf arasında büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi.
Bu olayların ardından Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert ifadeler kullanan Altaylı, "Lig bittikten sonra yazacağım yazıyla haddini bildireceğim" dedi.
"Fenerbahçeli oyuncunun kırmızı kartı yanlış. Arda Kardeşler zaten kötü bir hakem olarak biliniyor doğru düzgün yönettiği bir maç yok."
"Tam bugünkü futbol federasyonuna uygun kötü, pespaye bir hakemlik yapan biri. Vermiş olduğu kararların çoğu yanlış."
"Maçın sonrasın olanlar çok çirkin. Çirkin olan şu Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesi en doğal hakları. Garip olan şu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan saatler sonra stada geliyor. Niye geliyor?"
"Bir mafya babası edasıyla ortalıkta dolaşıyor, oradaki Galatasaraylı stat müdürünü dövüyorlar, Galatasaray genel sekreterini parmakla tehdit ediyorlar."
"Hoş değil bu bir oyun, eğlence... Eğer Ali Koç bunu geldiği aileye, kendi soyadına ailesine babasına yakıştırıyorsa eğer yapamaya devam etsin ama gerçekten yakışıksız."