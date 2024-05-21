Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. İlk bağlamda buna izin verilmese de ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönüp derbi zaferini kutladı.

RAMS PARK'TA BÜYÜK GERGİNLİK

Devamında Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve iki taraf arasında büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi.

"HADDİNİ BİLDİRECEĞİM"

Bu olayların ardından Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert ifadeler kullanan Altaylı, "Lig bittikten sonra yazacağım yazıyla haddini bildireceğim" dedi.

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