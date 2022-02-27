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Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı:

27.02.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evde olduğu zamanlar, adaletli şekilde 3 çocuğuna da zaman ayırır, yakın bir şekilde ilgilenirdi. Öyle bir sertliği olmazdı" - "Kız çocuklarının da erkek çocukları gibi okuması, mutlaka üniversite mezunu olması, Erbakan hocanın önem verdiği bir konuydu. Ablalarımdan birisinin kimya mühendisliği okumasında babamın çok büyük etkisi oldu"

TANER AYDIN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın merhametli ve sert olmayan bir baba olduğunu söyledi.

Fatih Erbakan, Türk siyasetinin "Erbakan Hocası" olarak bilinen, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yılında düzenlenen anma programları için geldiği Konya'da, AA muhabirine, babasının kendisi ve kardeşlerine yaklaşımını anlattı.

Babasının çok özel bir insan olduğunu, siyasi mesaisinin yoğunluğu nedeniyle çok sınırlı baş başa zaman geçirebilme fırsatı bulduklarını belirten Erbakan, annesi merhum Nermin Erbakan'ın kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını dile getirdi.

Babasının nasihatleriyle büyüdüklerini anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bizim de kendisi gibi hem dünyevi ilimler noktasında gelişmemizi, yeterli olmamızı hem de ahlaki ve manevi yönden gelişmemizi, güçlü olmamızı isterdi. Bu yönde de sürekli bize nasihatleri olurdu. Attığımız adımın ahiretteki karşılığı ne olacak, diye düşünerek adımımızı atmamızı öğütlerdi. Bu çizgi üzerinde bizleri yetiştirdi. Evde olduğu zamanlar, adaletli şekilde 3 çocuğuna da zaman ayırır, yakın bir şekilde ilgilenirdi. Öyle bir sertliği olmazdı. Peygamber ahlakını örnek alıp yaşamak isteyen bir insandı, o nedenle bu affedicilik ve merhamet yönü çok kuvvetliydi."

- Kız çocuklarının eğitimine önem verirdi

Erbakan, babasının kız çocuklarının eğitimine ayrı bir önem verdiğini belirterek, "Kız çocuklarının da erkek çocukları gibi okuması, mutlaka üniversite mezunu olması, Erbakan hocanın önem verdiği bir konuydu. Ablalarımdan birisinin kimya mühendisliği okumasında babamın çok büyük etkisi oldu. Benim de elektrik elektronik mühendisliği okumamda yine kendisinin çok etkisi oldu. Hem manevi, ahlaki yönden çocuklarının gelişmesi hem de dünyevi ilimler yönünden donanımlı yeterli olmalarına büyük önem verirdi." ifadelerini kullandı.

Babasıyla çok kısıtlı tatil yapabildiklerine değinen Erbakan, "Beni kırmamak için benimle top oynamıştı. Ben de 8 ya da 9 yaşındaydım. Bu ilk ve son kez beraber top oynayışımız oldu." dedi.

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı:

- "Evde olduğu zamanlar, adaletli şekilde 3 çocuğuna da zaman ayırır, yakın bir şekilde ilgilenirdi. Öyle bir sertliği olmazdı" - "Kız çocuklarının da erkek çocukları gibi okuması, mutlaka üniversite mezunu olması, Erbakan hocanın önem verdiği bir konuydu

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı

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