Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin için çok konuşulacak iddia! Meğer eski takımına dönmek için ayrılmış

Yaşanan bu ayrılık sonrası 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi olarak birçok kulüp gündeme gelirken, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda top koşturmuş olan tecrübeli oyuncu için oldukça konuşulacak bir iddia gündemde.