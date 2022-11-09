Fatih Terim 19.05'te paylaştı, taraftar heyecanlandı!

İtalya Konsolosluğu’ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Terim'in paylaşım saatinin 19.05 olması dikkatlerden kaçmadı.
"İtalya Büyükelçisi Sayın Giorgio Marrapodi’nin nazik davetiyle İtalya & Türkiye dostluğunu bir kez daha yakından tecrübe ettiğim harika bir gece yaşadık. Kusursuz ev sahipliği için Sayın Marrapodi’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
"Fiorentina’da birlikte çok güzel hatıralarımız olan kadim dostum Giancarlo Antognoni ve sevgili eşi Rita Antognoni’yi İstanbul’da ağırlamak, beraber vakit geçirmek ve eski günleri yâd etmek beni çok mutlu etti."
"Eski öğrencim ve yeni meslektaşım Sevgili Andrea Pirlo’yu görmek, Türkiye tecrübesi hakkında konuşmak da mutluluk vericiydi."
"Katılım gösteren tüm davetlilere nezaketleri için bir kez daha teşekkür ederim. Hep birlikte çok özel bir gün yaşamış olduk. İtalya, her zaman benim ve ailemin ikinci evi olarak kalacak. Grazie mille!"