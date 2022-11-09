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Fatih Terim 19.05'te paylaştı, taraftar heyecanlandı!

09.11.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, İtalya'da da Milan ve Fiorentina gibi isimleri çalıştırmış ve ülkede tanınırlık kazanmıştı. İtalya Konsolosluğu’ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, 19.05'te gelen paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

İtalya Konsolosluğu’ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Terim'in paylaşım saatinin 19.05 olması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE TERİM FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI...

"İtalya Büyükelçisi Sayın Giorgio Marrapodi’nin nazik davetiyle İtalya & Türkiye dostluğunu bir kez daha yakından tecrübe ettiğim harika bir gece yaşadık. Kusursuz ev sahipliği için Sayın Marrapodi’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"Fiorentina’da birlikte çok güzel hatıralarımız olan kadim dostum Giancarlo Antognoni ve sevgili eşi Rita Antognoni’yi İstanbul’da ağırlamak, beraber vakit geçirmek ve eski günleri yâd etmek beni çok mutlu etti."

"Eski öğrencim ve yeni meslektaşım Sevgili Andrea Pirlo’yu görmek, Türkiye tecrübesi hakkında konuşmak da mutluluk vericiydi."

"Katılım gösteren tüm davetlilere nezaketleri için bir kez daha teşekkür ederim. Hep birlikte çok özel bir gün yaşamış olduk. İtalya, her zaman benim ve ailemin ikinci evi olarak kalacak. Grazie mille!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim

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