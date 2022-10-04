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  4. 'Fatih Terim'den kurtulalım!' Erman Toroğlu'nun olay yaratan iddiası sonrası Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Ali Dürüst gündemde...

'Fatih Terim'den kurtulalım!' Erman Toroğlu'nun olay yaratan iddiası sonrası Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Ali Dürüst gündemde...

04.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray'da geçmiş dönemden bazı yöneticilerin TFF'ye gelerek Fatih Terim'in cezası hakkında konuştuğunu açıklamıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, o isimlerin kim olduğunu açıkladı ve flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi geçtiğimiz sezonun devre arasında sona ermiş ve İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile anlaşmaya varılmıştı. Burak Elmas'tan önce görev yapan başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili flaş bir iddia geldi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA

SELİM SOYDAN'DAN OLAY SÖZLER GELMİŞTİ

SELİM SOYDAN'DAN OLAY SÖZLER GELMİŞTİ
TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, hem Mustafa Cengiz hem de Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı.

"TERİM'DEN KURTULALIM"

"TERİM'DEN KURTULALIM"
Soydan, sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak "Fatih'e ceza verin de kurtulalım." dediğini iddia etmişti. Selim Soydan daha sonrasında ise "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." demişti.

ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI

ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI
Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Selim Soydan'ın sözleri sonrasında merak edilen o isimleri A Spor canlı yayınında açıkladı.

"SELİM SOYDAN'I DİNLEDİM"

"SELİM SOYDAN'I DİNLEDİM"
Fatih Terim'in belgeseli çıktı, daha seyredemedim. Selim (Soydan) Ağabey'i dinledim geçen gün. TFF'ye Galatasaray Yöneticileri'nin gidip, "Fatih Terim'e cezayı fazla verin de kurtulalım" dediğini söyledi.

"KARŞIMA 3 İSİM ÇIKTI"

"KARŞIMA 3 İSİM ÇIKTI"
"Bunu araştırdım ve karşıma 3 tane isim çıktı. Bu isimler bana da söylerlerse önümüzdeki hafta söylerim. Çünkü Galatasaray camiası için önemli bir olay. Fatih Terim'in hataları vardır ama Fatih Terim, Galatasaray'da önemli işler de yapmıştır."
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