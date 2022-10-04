'Fatih Terim'den kurtulalım!' Erman Toroğlu'nun olay yaratan iddiası sonrası Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Ali Dürüst gündemde...

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi geçtiğimiz sezonun devre arasında sona ermiş ve İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile anlaşmaya varılmıştı. Burak Elmas'tan önce görev yapan başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili flaş bir iddia geldi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA

SELİM SOYDAN'DAN OLAY SÖZLER GELMİŞTİ TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, hem Mustafa Cengiz hem de Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı.

"TERİM'DEN KURTULALIM" Soydan, sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak "Fatih'e ceza verin de kurtulalım." dediğini iddia etmişti. Selim Soydan daha sonrasında ise "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." demişti.

ERMAN TOROĞLU AÇIKLADI Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Selim Soydan'ın sözleri sonrasında merak edilen o isimleri A Spor canlı yayınında açıkladı.

"SELİM SOYDAN'I DİNLEDİM" Fatih Terim'in belgeseli çıktı, daha seyredemedim. Selim (Soydan) Ağabey'i dinledim geçen gün. TFF'ye Galatasaray Yöneticileri'nin gidip, "Fatih Terim'e cezayı fazla verin de kurtulalım" dediğini söyledi.