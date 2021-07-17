Fatih Terim'in PSV kadrosu ortaya çıktı!

2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom Devler Ligi sahnesine çıkıyor
ÇARŞAMBA GÜNÜ
21 Temmuz Çarşamba günü Phillips Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE
Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
OĞULCAN'IN LİSANSI ÇIKMADI
Galatasaray'da PSV maçı öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.
İŞTE MUHTEMEL KADRO
Sarı-kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fatih Terim, PSV maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.
FERNANDO MUSLERA
Copa Amerika sonrası takıma katılan Muslera sezonun ilk resmi maçında her zaman olduğu gibi kaleyi koruyacak.
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