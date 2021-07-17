Fatih Terim'in PSV kadrosu ortaya çıktı!

2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.