Fatih Terim Yunanistan'daki ilk maçında oyuncusuna attığı topuk pasıyla manşet oldu! Yunanlar şaştı kaldı

Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos ile PAS Giannina karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan maçı Panathinaikos 2-0 kazanırken, Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, yeni takımında çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmış oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.

Karşılaşmada Yunan televizyonları sık sık Fatih Terim'i ekrana getirirken, maçın son anlarında yaşanan bir an Yunanistan'da manşetleri süsledi.

TOPU TOPUĞUYLA KARŞILADI

Fatih Terim, maçın son anlarında kenarda kendisine gelen topu topuğuyla oyuncusuna verirken, bu anlar hem sosyal medyada hem de yazılı basında geniş yer buldu.

Ünlü haber portalı iefimerida.gr Bu anı "Unutulmaz an: Fatih Terim'in PAS maçında attığı topuk pası" başlığıyla okuyucularına aktardı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Terim benzer bir hareketi 2013 yılında Galatasaray ve Porto arasındaki Emirates Cup'ın açılış maçında da yapmıştı. Sarı kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmanın son dakikalarında taça çıkan bir topa Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim şık bir topuk vuruşu yapmiş ve topu tekrar saha içine göndermişti. Bu hareketiyle karşılaşmayı Emirates Stadyumu'nda takip eden Londralı futbolseverlerin de alkışını almıştı.

İŞTE O ANLAR...



