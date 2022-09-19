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Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

19.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te silahla ateş edilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Otomobil saldırı şüphe

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