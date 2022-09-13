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Faturayı Valerien Ismael'e kesti! Hatalı...

13.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürdü. 6. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan Beşiktaş Başakşehir karşılaşması ile sürdü. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Başakşehir olurken, Beşiktaş bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini almış oldu. Siyah-Beyazlı ekibin aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken, spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE SPOR YAZARLARININ BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇINA DAİR YORUMLARI

İŞTE SPOR YAZARLARININ BEŞKİTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI DEĞERLENDİRMELERİ

EVDE FAZLASI GEREK (Mehmet Demirkol / Fanatik)

EVDE FAZLASI GEREK (Mehmet Demirkol / Fanatik)
Beşiktaş içinse kalan yöntem duran toplar ve ortalardı. Başakşehir duran toplar iyi çalışmıştı. Açık vermediler. Ortalarda ise bir kez N'Koudou net bir şanstan bir şey çıkaramadı. 71’de kaleyi bulan ilk şutun gol oluşuna kadar oyunda temel bir değişiklik olmadı.
Bu arada sahanın en iyisi Muleka’nın neden dışarı alındığını anlamadım. Redmond kötü değildi ama Muleka’nın Weghorst ile kurdukları bağın eşi yok. Sonrasında Başakşehir’in çıkmadığı bir baskıyı kurdularsa da en önemli ikili silahını bozmuş olmak, işi sekteye uğrattı. Evet N'Koudou 2. yarıda da bir net şans kaçırdı ama evinde bu kadarla kalmamak lazım.

Dengeyi Necip bozdu

Dengeyi Necip bozdu
Hatta Başakşehir 56-68 arasında oyunu dengelemek için 3 oyunu değişikliği yaptı.Dengeyi bozan ise Necip’in Beşiktaş kalesine yakın alanda yaptığı pas hatası oldu. Başakşehir ilk isabetli şutunda golü bulurken genç kaleci Emre, solak Traore karşısında yakın direği kapatmalıydı.
Tabii öncesinde Necip’in o pas hatasını yapmaması gerekiyordu. Redmond, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl iyi takviyeler. Haksız ceza verilen Josef de dönünce Beşiktaş daha güçlü oynayabilir.

TÜRKİŞ FUTBOL (Fotomaç / Turgay Demir)

TÜRKİŞ FUTBOL (Fotomaç / Turgay Demir)
Destek ele gelen top penaltı olmaz talimatını bizim futbolcular planjon yapmak için kullanmaya başladılar! Yeni bir futbol icat ediyoruz hep birlikte! Türkiş Futbol bu! Top yerden geliyor, senin kafayla o topa müdahale etmen bile (etrafta rakip varsa ihlaldir) oyuncu tınlamıyor, uzatıyor kafayı ve iki eliyle topu kontrol ediyor, hakem, VAR hepsi seyrediyor! Halil Umut Meler YEDİ dakika uzatma veriyor ama bir frikiği DÖRT dakikada anca attırıyor ve onu da kayıp zamana eklemiyor. KOMEDİ!
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Başakşehir son dakika beşiktaş Süper Lig ak sezon süper li iyet başakşehi
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