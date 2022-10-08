İZMİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın davetlisi olarak ilçeye gelen Bartholomeos, Alaçatı Camisi ile Aya Haralambos Kilisesi'ni gezdi.
Gezisinde kendisine eşlik eden Ekrem Oran'ı makamında da ziyaret eden Bartholomeos, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Oran, Bartholomeos'a, ressam Salim Başyiğit tarafından yapılmış Atatürk portresi hediye etti.
Oran'a başarı dileyen Bartholomeos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Çeşme Kalesi'nin kalıcı listeye girmesini temenni etti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz