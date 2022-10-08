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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

08.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

İZMİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın davetlisi olarak ilçeye gelen Bartholomeos, Alaçatı Camisi ile Aya Haralambos Kilisesi'ni gezdi.

Gezisinde kendisine eşlik eden Ekrem Oran'ı makamında da ziyaret eden Bartholomeos, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Oran, Bartholomeos'a, ressam Salim Başyiğit tarafından yapılmış Atatürk portresi hediye etti.

Oran'a başarı dileyen Bartholomeos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Çeşme Kalesi'nin kalıcı listeye girmesini temenni etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

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