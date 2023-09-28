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Fenerbahçe 4-0'lık RAMS Başakşehir maçında ilkleri yaşadı! Tam 6 yıl sonra...

28.09.2023 22:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler aldığı 3 puanın yanında birçok ilke de imza attı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme mücadeleleri ile sürdü. 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-Lacivertliler rakibini 4-0 ile geçerken birçok ilke de imza attı.

Kadıköy'de gol yağmuru! F.Bahçe Başakşehir'i 20 dakikada yıktı Kadıköy'de gol yağmuru! F.Bahçe Başakşehir'i 20 dakikada yıktı

6 YIL SONRA...

6 YIL SONRA...

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına ilk 10 dakikada 2 gol bıraktı. En son 2017 yılının ekim ayında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Ozan Tufan ve Giuliano ile 2 gol bulan Fenerbahçe, 6 yıl sonra bu performansını Alexander Djiku ve Leo Duarte'nin ters vuşuru sonrasında yeniledi.

2022'DEN SONRA İLK GOL! 

2022'DEN SONRA İLK GOL! 

Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI BİR İLK! 

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI BİR İLK! 

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir karşısında ilk yarıda yine bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir ile oynadığı bir maçın ilk yarısında üç gol attı.

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