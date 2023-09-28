Fenerbahçe 4-0'lık RAMS Başakşehir maçında ilkleri yaşadı! Tam 6 yıl sonra...

6 YIL SONRA...

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına ilk 10 dakikada 2 gol bıraktı. En son 2017 yılının ekim ayında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Ozan Tufan ve Giuliano ile 2 gol bulan Fenerbahçe, 6 yıl sonra bu performansını Alexander Djiku ve Leo Duarte'nin ters vuşuru sonrasında yeniledi.