Fenerbahçe 4-0'lık RAMS Başakşehir maçında ilkleri yaşadı! Tam 6 yıl sonra...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme mücadeleleri ile sürdü. 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-Lacivertliler rakibini 4-0 ile geçerken birçok ilke de imza attı.
Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına ilk 10 dakikada 2 gol bıraktı. En son 2017 yılının ekim ayında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Ozan Tufan ve Giuliano ile 2 gol bulan Fenerbahçe, 6 yıl sonra bu performansını Alexander Djiku ve Leo Duarte'nin ters vuşuru sonrasında yeniledi.
Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir karşısında ilk yarıda yine bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir ile oynadığı bir maçın ilk yarısında üç gol attı.