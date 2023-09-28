Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe RAMS Başakşehir karşısında 20 dakikada 3 gol bulurken rakibini 4-0 mağlup etti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir'i konuk etti. Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün üstlendi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Fenerbahçe kazandığı 3 puanla liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe golü maçın henüz 5. dakikasında buldu. Kullanılan kornerde arka direkte Djiku kafayla içeri çevirdi, savunma uzaklaştırmak istedi fakat Djiku bu kez sağ çaprazdan gelişine harika vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Djiku, attığı bu golle Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Golün ardından etkili oyunun sürdüren Fenerbahçe 10. dakikada skoru 2-0'a getirmeyi başardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kestiği orada Tadic içeri çevirdi, Başakşehir savunmacısı Duarte'ye çarpan top ikinci kez ağlarla buluştu.

20 DAKİKADA 3-0...

Başakşehir'de Cemali çıkmak isterken topu kaptırdı. Szymanski yay üzerinden sol ayağıyla sol köşeye çok düzgün vurdu ve skoru 3-0'a getirdi.

DZEKO KARŞI KARŞIYA...

Dakikar 52'yi gösterirken, Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu yandan auta gönderdi.

SZYAMNSKI DUBLE YAPTI

80'nci dakikada Szyamnski kendisinin 2 takımının 4. golünü attı. Batshauyi ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Szyamnski'ye kafayla indirdi, Polonyalı oyuncu bu pasta golü buldu.

LİDERLİĞİ GERİ ALDI!

Bu 3 puanla Sarı-Lacivertliler maç fazlasıyla zirvede bulunan Galatasaray'dan liderlik koltuğunu geri aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 EKSİK

TFF kurallarına göre erteleme maçlarında, maçın ertelendiği tarihten sonra takıma transfer olan isimler oynayamıyor. Bu sebepten dolayı Başakşehir'de 5 oyuncu Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. İstanbul ekibine stoperler Ousseynou Ba ve Jerome Opoku, sağ bek Leo Dubois, orta saha Emirhan İlkhan ve santrfor Emmanuel Dennis, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı.

PELKAS ESKİ TAKIMA KARŞI İLK KEZ

Ekim 2020 - Haziran 2023 arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan ve yaz döneminde sözleşmesinin sona ermesinin ardından Başakşehir'e imza atan Dimitris Pelkas, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı sahaya çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Yunan oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe taraftarları da maç öncesi ısınmada 29 yaşındaki oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışladı.

DOWN SENDROMLU ÖZEL FUTSAL TAKIMI, AĞIRLANDI

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Fenerbahçe-Başakşehir maçından önce Ülker Stadı'nda taraftarları selamladı.

