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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0'la geçti, maç yorumu dikkat çekti: Mourinho'yu ilk maçında çıldırttılar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.08.2024 09:01
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Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni hocası ve yeni transferleriyle Kadıköy'de 3 puana ulaşan Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası spor yazarlarından önemli değerlendirmeler geldi. Fenerbahçe'nin ilk maçında zorlandığını ancak 3 puanın önemli olduğunun altı çizilirken "İlk lig maçında Mourinho'yu çıldırttılar" yorumu dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü teknik direktör takımın bşaında ilk kez bir lig maçında sahaya çıkarken, Kadıköy'de gözler de yeni transferlerin üzerindeydi. Zorlu 901 dakikanın ardından Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0 mağlup ederken, lige 3 puanla merhaba dedi.

ASİST MAXIMIN, GOL DZEKO

Sarı-Lacivertliler'in tek golü karşılaşmanın 34. dakikasında Dzeko kaydetti. Gol pası ise ligdeki ilk maçına çıkan yeni transfer Maximin'in ayağından geldi.

DFH

ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında hakeme tepki gösteren Mourinho sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıkarken, maçın ardından spor yorumcularından önemli değerlendirmeler geldi.

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İŞTE YAZARLARIN FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

"KARMAŞAYLA KARIŞIK" (GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ)

"KARMAŞAYLA KARIŞIK" (GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ)

"Symanski'nin "6-8" arasında oynaması mantıklı, verimi de fena değil. Ancak hücumu olgunlaştırma aşamasında ciddi eksiklik oldu. Fenerbahçe rakip ceza alanına yaklaştığında ciddi bir karmaşa, "bilememezlik" yaşanıyor. Sadece duran topların bir aklı var. Sonrası topa ayağını değenin aklı ile sınırlı. Mourinho imzasını şu ana kadar sadece takım disiplininde gördük."

"SAİNT MAXİMİN’DEN YATTARA VE BALJİC HİSSİ" (UĞUR MELEKE/HÜRRİYET)

"SAİNT MAXİMİN’DEN YATTARA VE BALJİC HİSSİ" (UĞUR MELEKE/HÜRRİYET)

"Yattara gibi, Baljic gibi topu ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran, çalım beklediğiniz özel bir oyuncu Maximin. Dün bir süre sol çizgide Semih-Manev’le kemik kemiğe savaştı. Ancak daha sonra merkezde daha fazla topla buluştuğunda farkı yaratmayı başardı Fransız futbolcu. Merkezden yaptığı bir dripling ve pasla Dzeko’ya da attırdı golü. Hafta içinde Lille’e karşı da Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak Maximin."

"FARKLI BİR FENERBAHÇE (SENAD OK/MİLLİYET)

"FARKLI BİR FENERBAHÇE (SENAD OK/MİLLİYET)

"Son yıllardakinden farklı bir Fenerbahçe vardı sahada... Mourinho’nun takımı tamamen sonuç odaklı. Oyunu daha çok geri planda bıraktığını söyleyebiliriz. Önde sürekli baskı yapıp, rakibi boğup gol atmak yerine daha sağlam oynamayı amaçlıyor. Çünkü önde oynadığınız zaman savunma arkasında boşluklar ve rakibe fırsat bırakıyorsunuz. Mourinho rakibe bu fırsatları vermeden, skor olarak geriye düşmeden maçı kazanmak istiyor."

"GALİBİYET KOLAY GELMEDİ" (GÜLTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

"GALİBİYET KOLAY GELMEDİ" (GÜLTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

"Anlaşılan o ki Mourinho sezon başındaki bu süreçte daha kontrollü ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Düşük temponun yoğun maç takviminden kaynaklanıyor olması da muhtemel, henüz sezona bazı takımlar başlamamışken Fenerbahçe 4’üncü resmi maçını oynadı. Fenerbahçe için Lille rövanşı büyük önem taşıyor ve hatanın telafisinin olmayacağı bir 90 dakika olacak. Mourinho gibi büyük bir tecrübenin dehası Lille sınavını geçmek için yeterli olacak mı? Şu bir gerçek ki Lille’e karşı çok daha yüksek bir enerji gerekiyor."

"MOURINHO'YU ÇILDIRTTILAR" (EMRE BOL/FOTOMAÇ)

"MOURINHO'YU ÇILDIRTTILAR" (EMRE BOL/FOTOMAÇ)

"Hakemler daha ilk lig maçında Mourinho'yu çıldırtmayı başardılar! Maçın hakemi Atilla Karaoğlan verdiği- vermediği kartlarla, saçma sapan çaldığı düdüklerle Mourinho'ya bu sezon işinin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Allah hepimize sabır versin!"

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fenerbahçe
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