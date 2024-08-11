Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0'la geçti, maç yorumu dikkat çekti: Mourinho'yu ilk maçında çıldırttılar!

"GALİBİYET KOLAY GELMEDİ" (GÜLTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

"Anlaşılan o ki Mourinho sezon başındaki bu süreçte daha kontrollü ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Düşük temponun yoğun maç takviminden kaynaklanıyor olması da muhtemel, henüz sezona bazı takımlar başlamamışken Fenerbahçe 4’üncü resmi maçını oynadı. Fenerbahçe için Lille rövanşı büyük önem taşıyor ve hatanın telafisinin olmayacağı bir 90 dakika olacak. Mourinho gibi büyük bir tecrübenin dehası Lille sınavını geçmek için yeterli olacak mı? Şu bir gerçek ki Lille’e karşı çok daha yüksek bir enerji gerekiyor."