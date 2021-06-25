SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe başkan adayları kimdir? Aziz Yıldırım neden aday olmadı?

Fenerbahçe başkan adayları kimdir? Aziz Yıldırım neden aday olmadı?

25.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi tedbirleri sebebiyle daha önce yapılması planlanan Fenerbahçe başkanlık seçiminin tarihi Pazar günü sokağa çıkma yasağının olması göz önüne alınarak 25 – 26 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Fenerbahçe başkanlık adaylığı için iki aday adaylığını resmen açıkladı. Fenerbahçe başkanlığı için açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Bir daha aday olmayacağım.” Dedi. Peki Aziz Yıldırım neden aday olmuyor? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin 2021 yılında yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısı yapan Aziz Yıldırım, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında da açıklama yaptı. Fenerbahçe başkan adayları kim? Aziz Yıldırım neden aday olmadı?

Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe başkanlığına aday olmadı?

Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Yıldırım, aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Bir daha aday olmayacağım" yanıtını verdi.
Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmalarından başlıklar;

Yıldırım'ın konuşmalarından başlıklar;
"Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım."
"Biz 1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı'nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında."
"Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe başkanı olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ali koç bizi rezil etti malesef aziz yıldırımın söylediği bircok sey dogru surekli karamsar tablo çiziyor ali koç aziz yıldırım bir kere böyle birşey yapmadı yenılmezlık serileri bitti 3 sezondur 2. devreleri hocası oynuyor fb aldıgı oyuncuların yuzde 90 ı vasat oyuncular 3 senede en iyi derece 3. lük yıldız futbolcuyu unuttuk zaten baskette bitti tatsız tuzsun bir fb oluşturdu ali koç hiçbir heyecanı kalmadı taraftarın
kazanamiycagini bildigi icin 1 yenildi 3 sene sustu bir daha yenilirse omur boyu konusamaz pusuya yatmis bekliyor ali koc basarisiz olsun diye dua etmekle kalmiyor ceketsiz nihat ve kankasi selim soydanla tff ayaginda elinden gelenide yapiyor fb taraftarinin gozunde fetoya karsi verdigi savasta efsanesin ve onursal baskansin sayin yildirim birak oyle kal kisaca gazoz olma efsane kal ben fenerbahcenin tam kendisiyim ne demek sen kimsin ki sen cezaevinde yatmis olabilirsin ama bu taraftar da kodeste kaldi kavga etti vurdu vuruldu cebindeki son kurusuna kadar harcadi kisaca biz fenerbahceliyiz

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu

Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu

Milan'dan Yusuf Yazıcı sürprizi

Milan'dan Yusuf Yazıcı sürprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.