Fenerbahçe başkan adayları kimdir? Aziz Yıldırım neden aday olmadı?

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin 2021 yılında yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısı yapan Aziz Yıldırım, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında da açıklama yaptı. Fenerbahçe başkan adayları kim? Aziz Yıldırım neden aday olmadı?

Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe başkanlığına aday olmadı?

Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Yıldırım, aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Bir daha aday olmayacağım" yanıtını verdi.

Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmalarından başlıklar; "Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım."

"Biz 1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı'nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında."