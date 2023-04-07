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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus kritik görüşmesinden beklenmedik bir karar çıktı!

07.04.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında takımı emanet ettiği ve gelişinden bu yana takıma iyi bir ivme kazandıran Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Son haftalarda alınana mağlubiyetler sonrası eleştirilmeye başlanan Portekizli hoca için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Başkan Ali Koç'un Jesus ile bir sözleşme görüşmesi yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe'de, ligde son oynanan Beşiktaş mücadelesinde alınan mağlubiyetle taraftarlarını üzerken, karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus bazı kesimlerin eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, tecrübeli hoca mayıs ayında sona erecek olan kontratının uzatılması konusunda tam karar verememiş ve her fırsatta "Mayıs ayına kadar buradayım" diyerek geleceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe yönetimi, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

TEKLİF: 2 YIL DAHA... 

TEKLİF: 2 YIL DAHA... 

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile bir araya gelerek teklifini iletti. Başkan Koç'un deneyimli hoca ile 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşme yaptığı öğrenildi.

JESUS SICAK BAKTI! 

JESUS SICAK BAKTI! 

Başkan Ali Koç, Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletti. Bu teklife olumlu yaklaşan Jesus, "Beni en çok üzen konu taraftarlarımızın takım futbolcularımıza gösterdikleri tepkilerdir. Benfica Kulübü'nü sırf bu yüzden bıraktım" dedi.

"ZARAR VERİYORLAR" 

"ZARAR VERİYORLAR" 

Jorge Jesus, "Belli bir kesim taraftarlarımız tepkiler göstererek takımımıza zarar vermeye başlamıştır. Bu konunun acilen çözülmesi gerekir. Aksi durumda burada durmam mümkün olamaz" şeklinde açıklama yaptı.

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