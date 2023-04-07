Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus kritik görüşmesinden beklenmedik bir karar çıktı!

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, tecrübeli hoca mayıs ayında sona erecek olan kontratının uzatılması konusunda tam karar verememiş ve her fırsatta "Mayıs ayına kadar buradayım" diyerek geleceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmamıştı.