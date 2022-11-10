Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki taraftar sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu!

TRİBÜNDEKİ GÜZEL GÜNDEM OLDU!

Arda Güler'in yanı sıra tribündeki bir isim de oldukça ilgi uyandırdı. Sarı-Lacivertli tribünlerdeki bir taraftar güzelliği ile dikkatleri çekerken, sosyal medyada birçok sporsever 'kim bu?' sorusunu birbirine sordu.