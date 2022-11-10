SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki taraftar sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu!

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki taraftar sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu!

10.11.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 93-79'luk üstünlüğü ile tamamlanırken, mücadeleyi takip edenler arasında Arda Güler de vardı. Genç oyuncunun görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken, tribündeki bir Fenerbahçe taraftarı da en az Arda Kadar konuşuldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 93-79'luk skorla mağlup ederken, Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda büyük sevinç yaşandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 7. haftada 6. galibiyetini elde ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar salonu doldurdu.

ARDA GÜLER DE TAKİP ETTİ!

ARDA GÜLER DE TAKİP ETTİ!

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler de vardı. Genç oyuncu, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçını tribünden takip etmesi de gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

TRİBÜNDEKİ GÜZEL GÜNDEM OLDU!

TRİBÜNDEKİ GÜZEL GÜNDEM OLDU!

Arda Güler'in yanı sıra tribündeki bir isim de oldukça ilgi uyandırdı. Sarı-Lacivertli tribünlerdeki bir taraftar güzelliği ile dikkatleri çekerken, sosyal medyada birçok sporsever 'kim bu?' sorusunu birbirine sordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

Arda Güler dünya rekoru kıracak! Transfere G.Saray damgası...

Arda Güler dünya rekoru kıracak! Transfere G.Saray damgası...

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Yeni transferden yönetime isyan... "Verilen sözleri tutmadınız, ayrılmak istiyorum"

Yeni transferden yönetime isyan... "Verilen sözleri tutmadınız, ayrılmak istiyorum"

Futbol tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Cezası belli oldu

Futbol tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Cezası belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.