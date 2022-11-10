Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki taraftar sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu!

THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 93-79'luk skorla mağlup ederken, Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda büyük sevinç yaşandı.
Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 7. haftada 6. galibiyetini elde ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar salonu doldurdu.
Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler de vardı. Genç oyuncu, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçını tribünden takip etmesi de gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
Arda Güler'in yanı sıra tribündeki bir isim de oldukça ilgi uyandırdı. Sarı-Lacivertli tribünlerdeki bir taraftar güzelliği ile dikkatleri çekerken, sosyal medyada birçok sporsever 'kim bu?' sorusunu birbirine sordu.