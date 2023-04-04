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  4. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası karar! Emre Belözoğlu yılın bombasını patlatıyor...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası karar! Emre Belözoğlu yılın bombasını patlatıyor...

04.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinden 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş'ta derbinin ardından çok konuşulacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlıar ekipte Kevin N'Koudou ile yollarını ayırma kararı alırken ünlü oyuncuya yeni talip çıktı. İşte detaylar...

Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlı camiada büyük bir sevinç yaşandı.

Sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdüren Kara Kartal'da alınan bu galibiyetin sevinci devam ederken, derbinin ardından flaş bir transfer kararı alındı.

TAKIMDAN AYRILIYOR... 

TAKIMDAN AYRILIYOR... 

2019 yılında Tottenham'dan kadroya katılan Kevin N'Koudou'nun 4 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı. Bu arada Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI 

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI 

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda gözden düşen Fransız oyuncu, ligin ilk 7 haftasında 4 gol atarken ilerleyen haftalarda düşüş yaşamıştı. bir anda yerini kaybetmişti.

ADANA'YA GİDİYORDU AMA...

ADANA'YA GİDİYORDU AMA...

 Sezon sonunda yolun ayrılmasına kesin gözüyle bakılan N'Koudou için ara transfer döneminde Adana Demirspor devreye girmişti. Adana ekibi ile büyük oranda anlaşma sağlamış ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

SÜRPRİZ TALİP... 

SÜRPRİZ TALİP... 

Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ın planları arasında yer almayan Kamerunlu futbolcuya Süper Lig'den bir talip daha çıktı. Akşam'ın haberine göre; Kevin N'Koudou için Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda elinde Serdar Gürler, Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu kalmayacak olan Başakşehir, Kevin N'Koudou ile temaslara başlayacak.

BELÖZOĞLU ONAYI VERDİ 

BELÖZOĞLU ONAYI VERDİ 

İstanbul'da mutlu olan Kevin N'Koudou da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde turuncu lacivertlilere sıcak bakabilir. Emre Belözoğlu'nun deneyimli sol kanat oyuncusuna onay verdiği de gelen haberler arasında.

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