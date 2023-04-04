Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası karar! Emre Belözoğlu yılın bombasını patlatıyor...

SÜRPRİZ TALİP...

Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ın planları arasında yer almayan Kamerunlu futbolcuya Süper Lig'den bir talip daha çıktı. Akşam'ın haberine göre; Kevin N'Koudou için Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda elinde Serdar Gürler, Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu kalmayacak olan Başakşehir, Kevin N'Koudou ile temaslara başlayacak.