Fenerbahçe bir derbiden daha mağlubiyetle ayrıldı! Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi... Yönetime beklenmedik Galatasaray örneği

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip olurken, alınan bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler şampiyonluk umutlarını iyiyden iyiye kaybetti.
Zirve ile puan farkı bitime 4 hafta kala 8'e yükselirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumunu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.
"Gole kadar Fenerbahçe'de protesto da yoktu. İnsanların o durumlarını gördüğünüz zaman aşırı üzücü. Tersten bakalım. Önce Beşiktaş takımını can-ı gönülden kutlarım. Beşiktaş derbilerde liderliğe de oturdu. Saat 6'de rakibini yenen Samsun farkı 5'e çıkarmış. Bu durumda Beşiktaşlı oyuncular işlerini yaptı."
"Oyunun son bölümünde Lyon maçının benzeri gibi oynadı. Beşiktaş bu. Savunmasını iyi biliyor. Her ne olursa olsun, sahaya çıkınca kim olursa olsun. Logoda 1903 yazıyor. Beşiktaş'ta oyuncular şampiyon olması dahi taraftarlarını mutlu etti. Geleneğine bağlı bir oyuncu grubu gördüm."
"Diğer tarafta ise oyuncuların bir kopukluğu var enerji gitmiş. Fenerbahçe haftaya Cuma oynuyor. Beşiktaş'ı yensen fark 5'e indi. Cuma kazansan fark 2'ye indi. Galatasaray, Trabzonspor'a kaybetse bak şimdi baskıya. Bunu ben düşündüm de, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip düşünmüyor demek ki."
"Beşiktaş teknik direktörü uzun süredir sakat olan oyuncusunu sahaya sokarak takımını uzattı. Çok da iyi savundular. Mert'e de ayrı parantez açayım. Mert soğukkanlı olduğu için bu maçlarda çok iyi. Maçı da hakikaten aldılar. Sol kanadı U17 Beşiktaş'ın. Emre Can ve Mustafa. Maçı 2-0 kazansa Fenerbahçe bu çocuklar oynatılır mı denecekti."
"Geçen hafta 3-1 ya da 4-1 maç koptu. Oyun içinde Gedson var, kart sınırında. Çıkarayım demedi onu. Teknik direktör benim asıl planlamam gelecek yıl diyor. Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho. Zaten burada 2.'cilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya."
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