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Fenerbahçe bir derbiden daha mağlubiyetle ayrıldı! Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi... Yönetime beklenmedik Galatasaray örneği

Süper Lig'in 34. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen bu sonuç karşısında çok sinirlendi ve Sarı-Lacivertli camiaya Galatasaray'dan örnek verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip olurken, alınan bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler şampiyonluk umutlarını iyiyden iyiye kaybetti.

Zirve ile puan farkı bitime 4 hafta kala 8'e yükselirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumunu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"BEŞİKTAŞ İŞİNİ YAPTI" 

"BEŞİKTAŞ İŞİNİ YAPTI" 

"Gole kadar Fenerbahçe'de protesto da yoktu. İnsanların o durumlarını gördüğünüz zaman aşırı üzücü. Tersten bakalım. Önce Beşiktaş takımını can-ı gönülden kutlarım. Beşiktaş derbilerde liderliğe de oturdu. Saat 6'de rakibini yenen Samsun farkı 5'e çıkarmış. Bu durumda Beşiktaşlı oyuncular işlerini yaptı."

"BEŞİKTAŞ BU, 1903 YAZIYOR" 

"BEŞİKTAŞ BU, 1903 YAZIYOR" 

"Oyunun son bölümünde Lyon maçının benzeri gibi oynadı. Beşiktaş bu. Savunmasını iyi biliyor. Her ne olursa olsun, sahaya çıkınca kim olursa olsun. Logoda 1903 yazıyor. Beşiktaş'ta oyuncular şampiyon olması dahi taraftarlarını mutlu etti. Geleneğine bağlı bir oyuncu grubu gördüm."

"KOPUKLUK VAR, ENERJİ GİTMİŞ" 

"KOPUKLUK VAR, ENERJİ GİTMİŞ" 

"Diğer tarafta ise oyuncuların bir kopukluğu var enerji gitmiş. Fenerbahçe haftaya Cuma oynuyor. Beşiktaş'ı yensen fark 5'e indi. Cuma kazansan fark 2'ye indi. Galatasaray, Trabzonspor'a kaybetse bak şimdi baskıya. Bunu ben düşündüm de, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip düşünmüyor demek ki."

"MAÇI HAKİKATEN ALDILAR" 

"MAÇI HAKİKATEN ALDILAR" 

"Beşiktaş teknik direktörü uzun süredir sakat olan oyuncusunu sahaya sokarak takımını uzattı. Çok da iyi savundular. Mert'e de ayrı parantez açayım. Mert soğukkanlı olduğu için bu maçlarda çok iyi. Maçı da hakikaten aldılar. Sol kanadı U17 Beşiktaş'ın. Emre Can ve Mustafa. Maçı 2-0 kazansa Fenerbahçe bu çocuklar oynatılır mı denecekti."

"BEN MOURINHO OLSAM ÇEKİNİRİM" 

"BEN MOURINHO OLSAM ÇEKİNİRİM" 

"Geçen hafta 3-1 ya da 4-1 maç koptu. Oyun içinde Gedson var, kart sınırında. Çıkarayım demedi onu. Teknik direktör benim asıl planlamam gelecek yıl diyor. Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho. Zaten burada 2.'cilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya."

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Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika fenerbahçe galatasaray
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