Fenerbahçe bir derbiden daha mağlubiyetle ayrıldı! Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi... Yönetime beklenmedik Galatasaray örneği

"BEN MOURINHO OLSAM ÇEKİNİRİM"

"Geçen hafta 3-1 ya da 4-1 maç koptu. Oyun içinde Gedson var, kart sınırında. Çıkarayım demedi onu. Teknik direktör benim asıl planlamam gelecek yıl diyor. Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho. Zaten burada 2.'cilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya."